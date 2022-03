Spalletti vuole riscattare l'andata: il bilancio con Gasperini è in perfetto equilibrio

Luciano Spalletti non teme il confronto con Gian Piero Gasperini e in Atalanta-Napoli può portarsi in vantaggio negli scontri diretti.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Luciano Spalletti non teme il confronto con Gian Piero Gasperini e in Atalanta-Napoli può portarsi in vantaggio negli scontri con l'allenatore di Grugliasco. Il bilancio tra i due tecnici è in perfetto equilibrio: 5 vittorie a testa, 3 pareggi, 20 gol fatti e 20 subiti. Vedremo come il manager di Certaldo proverà a rompere l'equilibrio.