Spinazzola, dubbi sugli infortuni: possibile inserimento di una clausola pro-Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Leonardo Spinazzola è uno degli obiettivi del Napoli per la fascia sinistra. L'ex Juventus e Atalanta si libererà a parametro zero dalla Roma e rappresenta un'interessante occasione di mercato, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport: "Nel caso Spinazzola, comunque, le perplessità maggiori riguardano l'integrità fisica. Il suo passato racconta di tanti infortuni, tra cui quello che pose fine anticipatamente ai suoi Europei nel 2021, dov'era stato assoluto protagonista.

Conte l'avrebbe voluto già ai tempi dell'Inter, ritiene che abbia le caratteristiche perfette per giocare a tutta fascia sia a sinistra che a destra. Ha gamba e qualità, è efficace in entrambe le fasi di gioco e questo tipo di applicazione lo rende un profilo ideale.

[...] Nei prossimi giorni, Manna incontrerà l'entourage di Spinazzola per iniziare a delineare i termini di un accordo, stabilendi i margini di fattibilità. Magari con l'inserimento di una clausola che possa tutelare il Napoli nel malaugurato caso di un lungo stop o che comunque sia legata al numero di presenze complessive".