Spinazzola scalpita: Olivera sarà l'ultimo a rientrare in Italia

Al Castellani, alla ripresa, il prossimo 20 ottobre, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Spinazzola dato che Olivera sarà l’ultimo a rientrare, anche se è ancora presto per valutazioni di formazione. Come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, l’Uruguay giocherà contro l’Ecuador solo nella notte (italiana) tra martedì e mercoledì. Stanotte, intanto, il terzino uruguaiano non potrà essere in campo contro il Perù dovendo scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica dopo gli scontri in Coppa America contro la Colombia.

Oltre a Kvara, prima gara oggi anche per Lobotka e Anguissa. Domani toccherà a Gilmour, McTominay e Rrahmani.