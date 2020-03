Sport a porte chiuse per un mese, quando si comincia? A rischio già Napoli-Inter

Il decalogo che il comitato tecnico-scientifico voluto dal premier Giuseppe Conte ha spedito ieri pomeriggio al governo è una possibile svolta sul futuro del calcio italiano in questi giorni di ansia e paure per il coronavirus. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che nelle prossime ore il ministro Spadafora e il presidente Coni Malagò faranno il punto su tutti gli aspetti sportivi dell'imminente integrazione del decreto. La domanda del quotidiano sorge spontanea: questa vademecum, che vale per tutta l'Italia e dovrebbe durare fino al 30 marzo, partirà da domani, dalla sfida Napoli-Inter? Oppure no? Si attendono novità in merito.