Squalifica Spalletti, il Napoli ha presentato ricorso: fissata la data della decisione

Luciano Spalletti spera di essere in panchina contro l'Empoli nella sfida in programma domenica al San Paolo. Dopo la gara col Sassuolo l'allenatore azzurro è stato squalificato per due giornate: "per avere, al 47' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose; recidivo".

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, Spalletti "spera di essere in panchina anche contro l’ Empoli, il club ha presentato ricorso, venerdì dovrebbe pronunciarsi la Corte d’Appello Federale".