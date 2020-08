Ssc Napoli, cambia il team manager: arriva dal Bari l'erede di De Matteis

Cambia il team manager in casa Napoli, con Paolo De Matteis che saluta dopo sette anni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che svela anche il nome del sostituto: "Paolo De Matteis non sarà più il team manager del Napoli, dopo sette anni saluta e (mentre sta per presentare il suo prossimo libro) guarda oltre; al suo posto, probabile e quasi certo, arriverà Matteo Scala, che da Bari (dove ha svolto le funzioni di direttore sportivo) si accomoderà a Castel Volturno".