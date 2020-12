Stadio Diego Armando Maradona, possibile cerimonia in casa contro la Sampdoria

Ieri la Giunta comunale del capoluogo campano ha deliberato all'unanimità l'intestazione dello Stadio San Paolo "al più grande calciatore di tutti i tempi che con il suo immenso talento e la sua magia ha onorato per sette anni la maglia del Napoli, regalandole i due scudetti e altre coppe prestigiose e ricevendo in campo dalla città amore eterno". Al momento verrà prodotta formalmente solo una deroga, considerando che questo tipo di intitolazione pubbliche possono essere adottate solo 10 anni dopo la morte del personaggio famoso. Però se tutto procederà come si augurano i tifosi, la cerimonia ufficiale potrebbe esserci in occasione della gara casalinga contro la Sampdoria domenica 13 dicembre. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.