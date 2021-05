"Sto bene, non vedo l'ora di giocare", Osimhen si 'prenota' per lo Spezia

Osimhen sta bene ed è pronto per la prossima partita. Nonostante i tre punti di sutura rimediati contro il Cagliari, l'attaccante sta bene e non vede l'ora di tornare in campo. Osimhen lo ha scritto sui social, conferma ulteriore del fatto che sabato, con lo Spezia, ci sarà ancora lui al centro dell'attacco, con Mertens inizialmente in panchina. Rassicurazioni social per Gattuso. Victor c'è.