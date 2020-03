Stop agli allenamenti per tutti fino ad aprile: oggi possibile comunicazione della Lega

La Lega di Serie A oggi in conference call comunicherà il protrarsi dello stop agli allenamenti fino a fine marzo, per ricominciare dai primi di aprile. Una sosta forzata causa emergenza Coronavirus per i calciatori, che potrebbero tornare in campo il weekend del 2-3 maggio. Un rush finale di 2 mesi in cui le squadre giocheranno ogni 3 giorni. A riportarlo è Il Giornale.