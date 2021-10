Stop Manolas, non coinvolti i legamenti: oggi altri esami in vista del Legia

Kostas Manolas ha lasciato anzitempo la seduta per un trauma contusivo-distorsivo della caviglia destra, la stessa dell’infortunio rimediato a febbraio, scrive il Corriere del Mezzogiorno, specificando però che non sono coinvolti i legamenti. Oggi ulteriori esami chiariranno l’entità del problema: una distorsione di primo grado può comportare uno stop di una-due settimane ma - si legge - a Manolas potrebbe anche bastare solo qualche giorno per ritrovare il campo.