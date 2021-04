Stop Superlega, CdM: "Club fondatori ridicoli, andrebbero cacciati! Danneggiano lo sport..."

La Superlega è stata una vera e propria figuraccia per i club fondatori (Juventus su tutte, ma anche Milan e Inter per quanto riguarda l'Italia). Li definisce "ridicoli" il Corriere del Mezzogiorno, che si esprime così: "12 società indebitate a causa dello sperpero di denaro, alterando di fatto i campionati, decidono di unirsi in un club esclusivo, forse vergognandosi di confrontarsi con società che rispettano le regole. In subordine, chiedono un paracadute che li protegga da qualsiasi rischio d’impresa, tipo non qualificarsi in Champions! Ma scherziamo? Andrebbero cacciati e invece chiedono premi cautelativi e dettano condizioni? Ma è possibile? Pagassero i debiti e cedessero, l’incapacità unita alla protervia danneggia lo sport e diseduca".