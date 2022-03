Straordinari per Lozano: tornerà venerdì giusto in tempo per Bergamo

Quando rientra dalla Nazionale Hirving Lozano? Si pone questa domanda, con tanto di risposta, il quotidiano Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quando rientra dalla Nazionale Hirving Lozano? Si pone questa domanda, con tanto di risposta, il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. L'esterno messicano dovrebbe rientrare solo venerdì in tempo per sostenere la rifinitura e partire con la squadra per Bergamo, quindi non sarà al top della forma dopo il lungo viaggio.