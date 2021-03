Si torna a parlare del caso Luis Suarez sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. "Suarez ai pm: Dopo l’esame mi chiamò anche Agnelli" si legge. Poco prima dell’esame, la Juve rinunciò al «Pistolero». Secondo i legali del club bianconero per l’impossibilità di poter completare le pratiche per la cittadinanza in tempo. Ma anche questo passaggio, con la possibilità di una fuga di notizie sull’inchiesta in corso, è ora oggetto delle indagini. Quanto al fronte sportivo, per ora la Federcalcio non ha ancora ricevuto da Perugia le prime carte, ancora sotto segreto istruttorio.