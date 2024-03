"Super gol dopo aver subito spinte e calcioni", Kvara show: voti altissimi

Khvicha Kvaratskhelia è il protagonista della serata del "Maradona". L'attaccante del Napoli ha segnato la rete del vantaggio contro la Juventus

Khvicha Kvaratskhelia è il protagonista della serata del "Maradona". L'attaccante del Napoli ha segnato la rete del vantaggio contro la Juventus nel match di ieri sera. "Ha il mirino addosso, a turno i bianconeri vanno a colpirlo - analizza la Gazzetta dello Sport -. Ma non si abbatte e con una volée fa esplodere il Maradona". "Calamita di spinte e calcioni, collezionista di cartellini - scrive il Corriere dello Sport - fa ammonire Vlahovic e Cambiaso, che lo segue come un’ombra con l’aiuto di Rugani. Lui, però, spesso si sdoppia in corsa tipo illusionista. È da mago del gioco del calcio, invece, la girata semi-acrobatica dell’1-0: batte di prima, al volo, in caduta. Alé, che colpo. E poi contro la Juve".

Questo il commento di TMW: "Subisce, come sempre, più falli di tutti e infatti fa ammonire 2-3 avversari. Subito in partita, sale in cattedra sul finale di primo tempo col tiro al volo che vale l'1-0 del Napoli, con tanto di esultanza come a dire 'Voglio restare qui'".

