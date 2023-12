Supercoppa, altro cambio date infastidisce i club: vogliono rescindere l'accordo

La Lega di Serie A ha spostato la final four, la prima della storia, che si svolgerà in Arabia Saudita ha infastidito le formazioni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ennesimo rinvio nella Supercoppa Italiana. La Lega di Serie A ha spostato la final four, la prima della storia, che si svolgerà in Arabia Saudita ha infastidito le formazioni. In particolare, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’Inter detentrice del trofeo. Nella prossime ore, si legge, verranno ufficializzati i calendari della competizione che partirà con le due semifinali Inter-Lazio e Napoli-Fiorentina.

Idea cambiare sede

Anche Napoli e Fiorentina, si legge, hanno mostrato malumore per il cambio di data e la volontà adesso sarebbe quella di rescindere l'accordo con l'Arabia Saudita per le prossime edizioni anche se entreranno nelle casse del vincitore circa 7 milioni di euro.