Supercoppa, un nebbione incombe su Juventus-Napoli: è previsto anche stasera

Dopo le tensioni degli ultimi mesi sulla gara di campionato rinviata il 4 ottobre e ancora senza una data di recupero, finalmente si gioca Juventus-Napoli, anche se vale per la Supercoppa, scrive il Corriere della Sera sottolinea che non mancano altre problematiche: "Soffiare via il nebbione che alla vigilia incombe sul Mapei Stadium di Reggio Emilia ed è previsto anche stasera. L’Arabia Saudita, sede delle due ultime edizioni, è lontanissima, come il suo ricco ingaggio di 22 milioni per tre partite (ne manca quindi ancora una da giocare lì)".