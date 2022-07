Svanberg in scadenza e senza voglia di rinnovare: Giuntoli non vuole strapagarlo

Per questo c'è ancora molta distanza tra i 13 milioni che chiede il Bologna ed i 7 messi sul piatto dal Napoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Mattias Svanberg, centrocampista in forza al Bologna, piace da tempo al Napoli. Il giocatore ha il contratto in scadenza fra un anno e non ha nessuna intenzione di rinnovare, per questo una cessione in questa finestra di mercato è altamente probabile, anche se Sartori non vuole svendere il giocatore. Allo stesso tempo, Giuntoli non vuole strapagare il centrocampista. Per questo c'è ancora molta distanza tra i 13 milioni che chiede il Bologna ed i 7 messi sul piatto dal Napoli. Lo riporta Il Corriere dello Sport.