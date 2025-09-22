Sveglia presto, allenamenti, crioterapia: così Hojlund spera di prendersi il Napoli

Rasmus Hojlund non ha tempo da perdere. Il nuovo centravanti del Napoli è rientrato dall'Inghilterra con un unico obiettivo: mettersi subito a disposizione di mister Conte e conquistare una maglia da titolare per la sfida contro il Pisa. Nonostante non sia ancora al 100% della condizione, il danese sa che per ritrovare il ritmo partita ha bisogno di stare in campo e non vuole saperne di restare in panchina. L'attaccante si prepara a vivere il suo vero e proprio debutto al Maradona con la maglia azzurra, pronto a riscattare i 45' incolore di 925 giorni fa, quando ancora vestiva la maglia dell'Atalanta.

Il suo arrivo a Napoli è stato un vero e proprio tour de force, diviso tra allenamenti, trasloco e la ricerca di una sistemazione definitiva. Ma questo non lo ha distratto dal suo obiettivo. Anzi, la sua vita napoletana è stata sin qui improntata alla massima professionalità: sveglia presto, allenamenti a Castel Volturno, cena alle 18 per riposare il giusto e una cura maniacale di ogni dettaglio, dalla fisioterapia all'alimentazione. A riportarlo è Il Mattino.