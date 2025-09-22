Cinque cambi possibili, Gazzetta esclude la piccola rivoluzione: la situazione

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport non esclude una piccola rivoluzione per il Napoli che questa sera affronterà il Pisa al Maradona. Antonio Conte è pronto a mischiare le carte e potrebbe proporre ben cinque novità nell’undici titolare. Tra i pali torna Alex Meret, mentre in difesa chance per Amir Rrahmani, che potrebbe dare il cambio a Beukema, e sulla corsia mancina Mathías Olivera insidia il posto di Spinazzola.

Cambi anche in mezzo al campo: Billy Gilmour sarà il regista al posto di Lobotka e Eljif Elmas si candida in sostituzione di Anguissa. Per il resto Conte conferma i suoi punti fermi: Politano a destra, McTominay e De Bruyne in mediana e Rasmus Højlund riferimento centrale in attacco. Questi i possibili cambiamenti secondo la rosea.