Gazzetta su Meret: "Aveva intuito una cosa dopo l'arrivo di Milinkovic"

vedi letture

Alex Meret pronto a tornare titolare nella sfida contro il Pisa. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull'estremo difensore: "Che la giostra avesse ricominciato a girare secondo usi e costumi, Meret l’ha intuito a giugno, con l’acquisto di Milinkovic Savic: non si accomoda in panchina un assegno da 22 milioni, se non per girarlo poi quando è il caso in campo.

A Manchester, per prudenza o forse per altro, Antonio Conte ha ripreso il mazzo di chiavi e lo ha riconsegnato al serbo, e stasera contro il Pisa si ricambia, con gerarchie che paiono (ri)aggiornate o magari è semplice turnover, per capire ancora meglio e per premiare talenti che devono comunque “sfidarsi” per alimentarsi a vicenda".