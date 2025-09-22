Corbo: "Dove si è cacciato Lang dopo le promesse estive?"

A commentare la situazione su Repubblica è Antonio Corbo

Nella sfida di questa sera contro il Pisa, calcio d'inizio alle 20.45 al Maradona, Antonio Conte pare intenzionato a confermare praticamente in blocco la squadra che ha giocato col Manchester City, con l'unica eccezione in cabina di regia dove dovrebbe esserci l'avvicendamento tra Stanislav Lobotka e BIlly Gilmour.

Ci sarà, dunque, ancora poco spazio per i calciatori meno impiegati in questo avvio di stagione. A commentare la situazione su Repubblica è Antonio Corbo: "Il Napoli ha preso per una ventina di milioni Gutierrez, descritto con forte spinta sulla sinistra. L’olandese Noa Lang promise che vedendolo giocare nessuno si sarebbe pentito di aver pagato il biglietto. Non si capisce dove lui si sia cacciato. Molta curiosità su Neres" scrive Corbo.