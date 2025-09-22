Hojlund affamato, Il Mattino: "Non vuole saperne di stare in panchina"

Rasmus Hojlund ha passato gli ultimi due giorni a scaricare il peso di due gare ravvicinate dopo troppo tempo, provando a mettersi immediatamente a disposizione di Conte rientrati dall'Inghilterra e puntando forte il Pisa". Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive dell'attaccante e della sua voglia di essere subito protagonista.

"Non vuole saperne di stare in panchina. Sa di non essere al cento per cento, ma proprio per questo deve giocare. Sarà la prima volta del danese al Maradona, in uno stadio pieno e pronto a abbracciare il suo nuovo numero (1)9. Ci è stato una sola volta, 925 giorni fa con l'Atalanta: 45' incolore e da riscattare. I giorni tra il City e il Pisa sono stati di passaggio. Hojlund è tornato in città e ha approfittato per sistemare le ultime cose del suo lungo trasloco".