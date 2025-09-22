Tudor ed una polemica insensata: ecco spiegati i motivi del calendario

Le parole di Igor Tudor si sono fatte sentire anche nella lunga domenica di campionato appena passata. Così l’edizione odierna de Il Mattino torna sulla polemica a distanza col Napoli del tecnico della Juve: "La "polemica" del bianconero subito dopo il pari con il Verona in casa dell’Hellas avrebbe potuto aprire una spaccatura, ma fortunatamente non ci è riuscita. «Il Napoli giocherà 3 partite in 9 giorni, noi invece in 7» aveva tuonato al fischio finale. Ma ha ragione? Nei conti è tutto vero, ma questa volta sono facili da spiegare: la sua Juve ha giocato sabato scorso contro l’Inter un super derby d’Italia in casa, poi di martedì contro il Dortmund la Champions sempre in casa, quindi sabato a Verona.

Il Napoli è andato in scena sabato scorso a Firenze, poi di giovedì a Manchester mettendo insieme due trasferte di fila. Solo per questo – come già capitato e come capiterà ancora – la Lega ha spostato al lunedì sera la sfida della squadra di Conte contro il Pisa al Maradona. Nessun caso. Una scelta che toglierà anche un giorno di preparazione a McTominay e compagni verso il Milan, domenica prossima a San Siro. Mentre la Juventus affronterà l’Atalanta (in casa) sabato, con quindi 24 ore in più per preparare la gara."