Svolta sui tifosi allo stadio, c'è l'apertura del CTS: ecco il piano

Negli scorsi giorni c'è stato un confronto tra i vertici del Comitato Tecnico-Scientifico e quelli del calcio, rappresentati da Gravina e Dal Pino, e del basket, rappresentati da Petrucci e Gandini, per parlare della possibile parziale riapertura degli stadi. Stilata una sorta di road map che potrebbe prevedere il ritorno di mille spettatori nelle partite in primavera, toccando dunque la soglia minima che era già stata utilizzata all'inizio del campionato.

Si è parlato anche dell'Europeo e delle quattro gare che si giocheranno all'Olimpico di Roma, e qui l'intenzione, sempre che la curva dei contagi lo permetta, è quella di arrivare ad aprire per il 30% della capienza totale, senza preclusione per i tifosi provenienti dall'estero. Se ne riparlerà tra 15 giorni, quando sarà anche più chiaro l'esito delle riaperture che hanno portato l'Italia quasi tutta in zona gialla. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.