Taglio agli stipendi, CR7 perderebbe 9mln: avanza l'ipotesi per la Serie A

E' ipotesi concreta quella della decurtazione tra il 20 e il 30% dello stipendio dei calciatori per far fronte a questa situazione di emergenza economica per la Serie A. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che dopo le parole di Gravina l'idea non è poi così remota. Ovviamente chi ha l'ingaggio più alto perderebbe più di tutti. CR7, ad esempio, che guadagna 31 milioni di euro netti a stagione, ne perderebbe 9, ma si tratta di un "sacrificio" inevitabile per provare a rimediare: è una situazione di crisi per tutti.