Tanti cambi col Rijeka: spazio per Elmas e Lobotka, confermato Bakayoko

Tanti cambi per Rino Gattuso in vista dell'impegno di giovedì in Europa League contro il Rijeka. Per la sfida ai croati, scrive l'edizione odierna di Repubblica, il tecnico azzurro ha già in mente alcune mosse per dare nuove energie alla squadra.

“Intanto in Europa League con il Rijeka ci sarà il solito turn over, con Maksimovic, Lobotka, Elmas e Zielinski pronti a partire tra i titolari. Il polacco dovrebbe essere utilizzato in posizione avanzata, alle spalle di Petagna. A centrocampo sarà invece confermato Bakayoko, squalificato in campionato e sicuro assente contro la Roma”.