"Tanto la Consob la supercazzoliamo": l'incredibile intercettazione sullo scambio Pjanic-Arthur

Un termine utilizzato anche nella preparazione della memoria difensiva da presentare proprio alla Consob per spiegare lo scambio Pjanic-Arthur

Fra le intercettazioni riguardanti la Juventus e proposte questa mattina da diversi quotidiani, come la Gazzetta dello Sport, ci sono anche quelle di Stefano Cerrato, attuale Cfo del club bianconero. Per parlare delle indagini della Consob sui bilanci juventini, Cerrato si rifà al film "Amici Miei" di Mario Monicelli. In riguardo allo scambio Aké-Tongya con l'Olympique Marsiglia, per esempio, si esprime così: "Tanto la Consob la supercazzoliamo".