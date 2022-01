Tanzuebe rimandato dai quotidiani: "Macchia il debutto restando inchiodato sul gol di Vlahovic"

Esordio dal primo minuto per Tanzuebe e prima scoppola italiana che arriva dalla Fiorentina e in particolar modo da parte di Vlahovic che lo salta di netto nell'occasione del 1-0 viola in Coppa Italia (finita 2-5 dopo i tempi supplementari n.d.r.). Per la Gazzetta "va bene nei movimenti e nei disimpegni in avvio" ma poi "Vlahovic lo brucia in area piccola". Il Corriere dello Sport lo critica scrivendo: "Resta inchiodato sulla torsione di Vlahovic e poi frana". Per Tuttosport "macchia il debutto da titolare facendosi abbindolare da Vlahovic". Il Mattino sottolinea come "per l'esordio da titolare avrebbe desiderato un cliente decisamente meno preoccupante". TuttoNapoli infine scrive: "All'esordio conferma buona qualità e autorevolezza in costruzione, giocando tanti palloni per la tipologia di gara, ma macchia la sua prova facendosi anticipare da Vlahovic che però fa una grande giocata".

I voti:

TMW: 6

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

Il Mattino: 4,5

TuttoNapoli: 5,5