Tardelli alla Gazzetta: "Scudetto? Conte ha due squadre, ma se la Juve batte l'Inter..."

Marco Tardelli non si sbilancia sulla Serie A. In testa resiste in Napoli di Antonio Conte che si è molto rinforzato nel corso del mercato estivo. Tanti arrivi di qualità per una rosa che sembra essere molto ampia in ogni reparto. Ovviamente la stella di quota sessione estiva di trattative è Kevin De Bruyne ma non ci sarebbero soltanto gli azzurri in corsa per il titolo. L'ex Juve e Inter, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato:

"Lo scudetto? L’ho detto prima: questa Juve sta dimostrando di saper vincere anche quando serve pragmatismo. Ed è una virtù perché, alla fine, se arrivi davanti a tutti avrai giocato il calcio giusto". Alle spalle del Napoli favorito regna l'incertezza con tante squadre che possono contendersi la palma di concorrente: "Direi Napoli rinforzato: al di là dell’infortunio di Lukaku, mi sembra che Conte abbia a disposizione due squadre. E direi anche che mi aspetto un bel po’ di incertezza".

E dopo la sosta per le Nazionali andrà in scena il derby d'Italia. Una partita da sempre molto sentita e che ci dirà di più sul cammino in campionato di entrambe le squadre. "Come finirà? Non so. Ma se avranno la meglio i bianconeri...".