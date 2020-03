Tegola per Maksimovic: sarà fuori un mese e salterà il Barça

Brutte notizie per Gattuso in vista della sfida contro il Barcellona. Sicuro assente del match di mercoledì prossimo sarà Nikola Maksimovic che si è nuovamente infortunato e starà fuori diversi giorni. Quanto? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che i tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane. In pratica, il difensore serbo non ritornerà disponibile prima di un mese. Tegola per l'allenatore che, per fortuna, dovrebbe recuperare Koulibaly.