Tensione ADL-ultrà: ecco i due episodi che hanno causato la frattura

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Restano delicati i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e il tifo organizzato del Napoli. Si cerca una mediazione sulla questione degli striscioni al Maradona

La partita contro il Como sarà anche un banco di prova per capire quale sarà l'atteggiamento del tifo organizzato del Napoli. Sullo sfondo resta infatti la questione degli striscioni al Maradona, per la quale il prefetto Michele Di Bari ha convocato un tavolo tecnico con l'obiettivo di trovare un punto d'incontro tra le esigenze del club e quelle dei sostenitori. "Prove tecniche di mediazione, dunque, tra le esigenze del Napoli e quelle di parte del mondo del tifo: la linea tracciata è questa. Basterà a risolvere l'impasse? La risposta arriverà domani al Maradona", scrive Repubblica.

De Laurentiis-ultras, cosa ha provocato la frattura

Il quotidiano individua soprattutto due episodi che avrebbero raffreddato i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e il tifo organizzato. Il primo riguarda il party per i 100 anni del Napoli, organizzato alla Rotonda Diaz venerdì 31 luglio, appena 24 ore prima dello spettacolo di Piazza del Plebiscito. Il secondo risale invece al ritiro estivo di Castel di Sangro, dove sarebbe mancato l'atteso incontro degli ultras con Massimiliano Allegri e i calciatori. Due situazioni che hanno contribuito ad alimentare le tensioni delle ultime settimane.