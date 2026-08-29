Striscioni Maradona, nuova proposta del Napoli: ecco l'idea del club per riorganizzare spazi

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Il Napoli presenta una nuova proposta per la gestione di sponsor e striscioni allo stadio Maradona. Il club punta a riorganizzare gli spazi.

Nuovo capitolo nella discussione sulla gestione degli striscioni allo stadio Maradona. Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli ha presentato ieri, durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal prefetto Michele Di Bari, una proposta per razionalizzare gli spazi espositivi dell'impianto. "L'idea del club è una riorganizzazione che segua il look dell'impianto di Fuorigrotta durante le gare di Champions League, magari vestendo il Maradona in base alle manifestazioni che saranno organizzate durante il campionato per celebrare il centenario", scrive il quotidiano.

Striscioni al Maradona, il Napoli: nessuna abolizione

La proposta riguarda inevitabilmente anche gli striscioni della tifoseria organizzata, in un momento in cui i rapporti tra Aurelio De Laurentiis e le curve sono particolarmente tesi. Negli ultimi giorni i gruppi organizzati hanno espresso una posizione netta contro l'ipotesi di vietare gli striscioni per lasciare maggiore spazio agli sponsor. Il Napoli, però, avrebbe chiarito di non volerli "abolire", ma di puntare esclusivamente a "trovare una soluzione più ordinata all'esposizione". L'obiettivo del club sarebbe quindi riorganizzare gli spazi del Maradona cercando un equilibrio tra le esigenze commerciali e le manifestazioni della passione dei tifosi.