Tensione e battibecchi tra Spalletti e Juric: reclamata espulsione, le ragioni della lite

Un po' di tensione c'era ed è ovvio che sia così: Napoli-Torino contava sia per l'una che per l'altra squadra e, come dice Luciano Spalletti, contro le squadre di Ivan Juric è sempre una battaglia. Ma qual è stato il motivo che ha scatenato la lite - di campo, terminata subito lì - tra i due allenatori? Lo spiega oggi in edicola Tuttosport:

"Tensione e feroci battibecchi a distanza tra Juric e Spalletti, tra urla e parole non proprio carine. Parole figlie delle ripetute chiamate filocasalinghe dell’arbitro Sacchi, della mancata espulsione di Anguissa e del fischio finale prima dell'ultimo calcio d'angolo per il Torino a tempo non ancora scaduto. Juric è chiaro e schietto come al solito".