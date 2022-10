Terzini a chi? La svolta di Spalletti: "Sulle corsie registi camuffati"

Da anni i terzini giochisti “di riferimento” in Europa sono stati quelli del Liverpool di Jurgen Klopp

Terzini a chi? Quelli del Napoli oggi sono registi camuffati, ma anche rifinitori d’eccezione. Sulla Gazzetta dello Sport si esalta il grande lavoro nella fase offensiva dei laterali del Napoli: "Insomma una componente importante nel gioco concepito da Luciano Spalletti, sempre alla ricerca di movimenti e situazioni di gioco che possano rendere la sua squadra sempre più imprevedibile nella ricerca delle vi del gol. Da anni i terzini giochisti “di riferimento” in Europa sono stati quelli del Liverpool di Jurgen Klopp e cioè Alexander Arnold e Robertson.

Grande dinamismo, capacità di ribaltare l’azione e lanci lunghi a tagliare il campo per mettere in crisi qualsiasi sistema difensivo. In questa stagione la cosa sta funzionando meno, ma non ci fideremmo tanto perché la Champions rimane l’unica strada di prestigio per i Reds. E se a lungo abbiamo ammirato il gioco verticale e avvolgente di Klopp questo è il momento di rendere merito al lavoro di Spalletti anche attraverso il lavoro con i suoi terzini.