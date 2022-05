Terzo posto ha un valore economico: questa la cifra che porterà nelle casse del Napoli

Quanto vale il terzo posto per le casse del Napoli? Risponde all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Quanto vale il terzo posto per le casse del Napoli? Risponde all'interrogativo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "E allora, il nuovo che avanza. Che non accenna a rallentare al netto di una stagione che ormai è quasi in archivio: dopo la vittoria con il Toro, alla terzultima dal traguardo, il Napoli ha ormai ipotecato il terzo posto che insieme con una Champions già in tasca, porterà in dote anche 4 milioni di euro in più nelle casse. O giù di lì.