Test fisici per Insigne e Fabian: probabile che a Torino con la Juve ci saranno

Due buone notizie nel marasma generale provocato da infortuni, Covid-19 e Coppa d’Africa: Lorenzo Insigne e Fabian Ruiz si sono già negativizzati. Contro la Juventus, dunque, ci saranno? Se lo chiede e prova a dare una risposta Tuttosport: "Spetterà allo staff medico verificare se entrambi sono guariti anche dai rispettivi acciacchi muscolari o tendinei. Se oggi riprenderanno ad allenarsi regolarmente con i compagni di squadra e non in disparte, allora è forte la probabilità che vengano aggregati al gruppo che partirà per Torino, poi sarà Spalletti a decidere se potranno essere schierati da subito oppure a gara in corso".