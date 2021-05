The last dance: con l'Hellas l'ultima di Bakayoko

Domenica contro l'Hellas l'ultimo ballo in maglia Napoli di Tiemoue Bakayoko. Il centrocampista, arrivato dal Chelsea con la formula del prestito secco, tornerà infatti ai Blues al termine di questa stagione. In casa Napoli non c'è infatti l'intenzione di intavolare una discussione per la sua permanenza, come ricorda l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.