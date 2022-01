"Ti ammazzo!", clamoroso Bonucci contro Mozzillo dell'Inter: aggressione, pugni e mani al collo

Le immagini di Leonardo Bonucci che si scaglia contro il segretario generale dell'Inter Cristiano Mozzillo saltandogli praticamente al collo dopo il gol vittoria nerazzurro a San Siro, hanno fatto il giro del web. Il Tempo, sulla sua versione online, riporta anche le parole che il difensore juventino avrebbe rivolto al dirigente interista: "Non mi esulti in faccia, che cazzo fai? Ti ammazzo". Un'azione che ha preso in contropiede lo stesso Mozzillo, incredulo davanti all'ira del giocatore: "Ma cosa fai?" avrebbe detto prima di ricevere anche un paio di colpi a pugno chiuso tra collo e spalla. Tutto è finito in pochi secondi ma gli uomini della procura federale erano a due passi e hanno seguito la scena tanto che Bonucci chiaramente ora rischia una squalifica. Si attende il verdetto del Giudice, che ha già ricevuto gli atti dalla Procura Federale.