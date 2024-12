Torino-Napoli, probabili formazioni CdS: Conte ha sciolto l'ultimo dubbio

Nessuna novità in casa Napoli in vista del match di questo pomeriggio contr il Torino. La formazione sarà quella schierata dal primo minuto contro la Roma, Antonio Conte farà copia-incolla: un 4-3-3 con Meret in porta; linea difensiva con Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; Anguissa, Lobotka e McTominay in mediana; Politano, Lukaku e Kvaratskhelia nel tridente.

Anche il Torino non dovrebbe portare grandi novità in campo contro il Napoli. In difesa Maripan potrebbe spuntarla su Walukiewicz per affiancare Coco e Masina, mentre in mediana Gineitis dovrebbe essere in vantaggio nel ballottaggio con Linetty. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Gineitis, Ricci, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.