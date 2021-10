Torino, sprint Sanabria in vista del Napoli: farà di tutto per recuperare ed esserci

Ultime novità sul Torino in vista della gara di domenica contro il Napoli svelate dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Nella notte è iniziata la lunga corsa di Tonny Sanabria per riabbracciare il Toro. Ieri sera l’attaccante paraguaiano ha concluso questo ultimo giro di impegni con il suo Paraguay in Bolivia". L'attaccante contro il Napoli proverà ad esserci a tutti i costi.