Torna di moda il Coco: Lamela nel mirino azzurro

Un nome già venuto fuori in passato per rinforzare le corsie d’attacco: Erik Lamela. A rilanciare il ‘Coco’ come possibile obiettivo di mercato del Napoli è l’edizione odierna del Corriere dello Sport

“E dunque un nome, già venuto fuori: Erik Lamela. Il Coco che lascerà il Tottenham e che qualche settimana fa è entrato nel mirino azzurro lui fa l’esterno d’attacco, ha 29 anni ed è in cerca di riscatto dopo un periodo di luci e ombre”.