Torna Koulibaly, chi gli fa posto? Tuttosport: "Non è da escludere mossa a sorpresa"

Juan Jesus non ha fatto pesare l'assenza di Kalidou Koulibaly, fornendo prestazione di gran livello per tutto il periodo in cui il Comandante non c'è stato. Col rientro del senegalese, l'ex Roma potrebbe tornare in panchina. Ma non è detto, stando a quanto racconta oggi in edicola Tuttosport: "Non è da escludere che Koulibaly riprenda il suo posto, senza eliminare Juan Jesus , che verrebbe dirottato sulla corsia sinistra".