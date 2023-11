Tra le missioni di Mazzarri c'è la rigenerazione di Lindstrom: ADL ha chiesto di rilanciarlo

Come scrive il Corriere dello Sport, Mazzarri alla guida del Napoli dovrà rivalutare la rosa. Tra i calciatori in ombra con Garcia c'era Lindstrom

Come scrive il Corriere dello Sport, Mazzarri alla guida del Napoli dovrà rivalutare la rosa. Tra i calciatori in ombra con Garcia c'era Lindstrom: "Un investimento da 25 milioni che in cinque mesi di Garcia ha collezionato un tempo da titolare a Lecce, il 30 settembre, e poi le briciole. In Champions? Dodici minuti in 4 giornate: un capitale disperso, un giocatore che l’allenatore esonerato non ha pressoché mai ritenuto adatto a certe storie ma su cui il Napoli punta. Ecco: De Laurentiis ha chiesto a Mazzarri di rilanciarlo. Lo vuole vedere, così come il popolo. Così com’è accaduto a Natan: altro uomo da valorizzare".