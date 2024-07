Tra poco si comincia, ma Conte avrà un gruppo ristretto: quando rientreranno i nazionali

vedi letture

L’allenatore non avrà subito tutto il gruppo a sua disposizione, dovrà attendere la seconda parte della preparazione a Castel Di Sangro

Manca poco, pochissimo all'inizio ufficiale della nuova stagione. Ancora pochi giorni e il Napoli si ritroverà a Castel Volturno, anche se Antonio Conte avrà a disposizione a partire da martedì solo una parte del gruppo, considerando che non ci saranno i nazionali. Lo scrive oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"Martedì prossimo inizierà sul campo l’era Conte, con il raduno a Castel Volturno per i test medici e poi giovedì la partenza per il ritiro di Dimaro. L’allenatore non avrà subito tutto il gruppo a sua disposizione, dovrà attendere la seconda parte della preparazione a Castel Di Sangro per ritrovare i Nazionali impegnati in Europei e Coppa America".