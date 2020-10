Tre azzurri pronti all'addio: si sfoltisce il reparto offensivo

Il Napoli pronto a salutare tre calciatori e sfoltire così il reparto offensivo. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sulle situazioni di Llorente, Ounas e Younes ormai prossimi all'addio.

"Ha salutato Napoli il franco-algerino Zinedine Machach, andato in prestito al club olandese VVV-Venlo. In uscita anche Younes (prestito biennale all’Eintracht), Ounas (in direzione Cagliari) e Llorente che sta per scegliere l’Elche, dopo il corteggiamento dello Spezia".