Tre droni e telecamere a riprendere gli allenamenti del Napoli: c'è una doppia motivazione

Primo giorno di lavori a Castel Volturno sotto l'organizzazione di Rino Gattuso e del suo staff. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport, che svela alcuni dettagli sul lavoro del Napoli nel primo giorni di allenamenti individuali: "Nel cerchio di centrocampo è stato collocato lo staff tecnico, parte del quale ha poi ripreso l’attività con una telecamera a bordo campo e con tre droni in volo continuo. Materiale che servirà a Gattuso per analizzare l’attività di tutti i calciatori ma anche per tenersi al riparo da possibili accuse di non aver rispettato i protocolli: sui file video è possibile verificare che tutti i calciatori hanno lavorato al massimo in quattro su ognuno dei tre campi di gioco a Castelvolturno, mantenendo la distanza di sicurezza".