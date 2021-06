Tre giocatori via per tagliare monte ingaggi: arriveranno 3 sostituti

Il mercato del Napoli dovrebbe essere conservativo, al momento proposte congrue per giocatori come Koulibaly e Fabian Ruiz non arrivano

TuttoNapoli.net © foto di Alessandro Garofalo/Image Sport Il mercato del Napoli dovrebbe essere conservativo, al momento proposte congrue per giocatori come Koulibaly e Fabian Ruiz non arrivano. Il taglio annunciato del monte ingaggi di 140 milioni lordi al momento riguarda solo Hysaj, Maksimovic e Bakayoko che terminano la loro avventura al Napoli ma dovranno essere sostituiti. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.