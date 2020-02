Tre vittorie di fila, così è nato il codice Gattuso: la svolta dopo la Fiorentina

La svolta del Napoli, che è reduce da tre vittorie consecutive, è arrivata in occasione della gara contro la Fiorentina persa 2-1 al San Paolo. In quel momento nasce il "codice Gattuso" che, nonostante il ko, sceglie il dialogo (ricordate il ritiro che durò una notte?) per analizzare la partita ed eliminare alcuni problemi. Nasce così anche un patto da assecondare, con un girone di ritorno tutto da vivere, la Coppa Italia e poi la Champions. Mosse giuste, per l'allenatore: da quel momento, il Napoli risorge. Tre vittorie consecutive. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport.