Tripla assenza certa contro l'Atalanta: le idee di Spalletti per la formazione

Tripla assenza certa contro l'Atalanta, quando mancheranno Di Lorenzo, Rrahmani e Osimhen. Come verranno sostituiti? Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Per sostituire Di Lorenzo, le opzioni portano a Kevin Malcuit, che sabato si è riaffacciato in panchina dopo uno stop al polpaccio, e ad Alessandro Zanoli, ormai promosso dalla Primavera in prima squadra e contro l’Udinese scelto per avvicendare proprio Di Lorenzo nel finale di gara. Per la gara di Bergamo di domenica 3 aprile, saranno squalificati Osimhen e Rrahmani: erano diffidati e sono stati ammoniti contro l’Udinese. Mertens e Juan Jesus i candidati per sostituirli".