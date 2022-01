Tuanzebe atteso in Italia: domani visite mediche e annuncio ufficiale, poi tornerà in Inghilterra

Axel Tuanzebe sarà venerdì ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Il difensore inglese ha già firmato il contratto ed è atteso venerdì in Italia per le visite mediche e l'annuncio. Però, come ricorda La Gazzetta dello Sport, il centrale è extracomunitario e dopo l'annuncio dovrà tornare in Inghilterra perché ha chiesto la residenza per motivi di lavoro e quindi dovrà prima sbrigare le pratiche per poi tornare definitivamente in Italia e mettersi a disposizione di Spalletti.